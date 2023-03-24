Єдиний реєстр зброї запрацює через три місяці - глава МВС

Єдиний державний реєстр зброї планується запустити в роботу через три місяці, 23 червня 2023 року, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Перші кроки, які ми наразі робимо, - це розробка єдиного державного реєстру зброї, щоб була можливість обмінюватися даними в електронному вигляді із суб'єктами господарювання та іншими правоохоронними структурами", - повідомляється на сайті МВС України з посиланням на слова міністра в ефірі національного телемарафону.

Очільник МВС при цьому повідомив, що запустити єдиний реєстр зброї МВС планує рівно через три місяці - 23 червня 2023 року.

Клименко зазначив, що в цьому питанні є фактор безпеки, який обговорюватимуть із громадськістю, експертами та народними депутатами.

Міністр також нагадав, що вся зброя, яку легально було видано громадянам на початку повномасштабного вторгнення, зокрема підрозділами Національної поліції, перебуває на обліку в єдиній базі.

"І ми не бачимо наразі проблем із контролем її використання", - наголосив Клименко.