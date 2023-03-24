"Вагнерівці" здійснюють депортацію жителів Бахмуту, це черговий злочин РФ

Відповідні органи встановлюють деталі депортації українців із Бахмуту "вагнерівцями", все це буде задокументовано, воєнних злочинців буде покарано, заявив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Деталі цього (депортації українців із Бахмуту - ІФ-У) з'ясовуватимуть наші спеціальні служби та правоохоронні органи. Це один із чергових злочинів РФ. І нема чому дивуватися. Якщо вся військова машина РФ - це воєнні злочинці, а тут ще й терористична організація "Вагнер" - справжні злочинці, які навіть за законами Росії отримували вироки, зокрема за важкими статтями. Відповідно, не дивно, що вони поводяться так щодо мирного населення. Але все буде зафіксовано, все буде задокументовано, передано до відповідних національних або міжнародних юрисдикцій", - заявив Череватий в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Спікер наголосив, що кожен воєнний злочинець "рано чи пізно отримає за це належне покарання".

За словами Череватого, декілька сотень "вагнерівців" за добу були знищені українськими Силами оборони.