Глава МЗС Литви в п'ятницю відвідає Київ - ЗМІ

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс у п'ятницю, 24 березня, відвідає Київ, пише видання Delfi.

Про мету візиту міністра і заплановані зустрічі офіційно не повідомляють. У порядку денному міністра, розміщеному на сайті МЗС, записів немає. Востаннє Ландсберґіс був у Києві в листопаді минулого року. Тоді разом із міністрами закордонних справ семи європейських країн він брав участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.