Події

11:51 24.03.2023

Глава МЗС Литви в п'ятницю відвідає Київ - ЗМІ

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Глава МЗС Литви в п'ятницю відвідає Київ - ЗМІ

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс у п'ятницю, 24 березня, відвідає Київ, пише видання Delfi.

Про мету візиту міністра і заплановані зустрічі офіційно не повідомляють. У порядку денному міністра, розміщеному на сайті МЗС, записів немає. Востаннє Ландсберґіс був у Києві в листопаді минулого року. Тоді разом із міністрами закордонних справ семи європейських країн він брав участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

 

Теги: #україна #ландсбергіс

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