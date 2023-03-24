У вихідні в більшості областей України пройдуть дощі, у неділю похолодає

Помірні дощі очікуються у західних областях України у суботу, 25 березня, удень і в північних областях України невеликі дощі, місцями грози, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на заході та півночі країни до 10°, удень 13-18°, на високогір'ї Карпат і узбережжях морів 7-12°.

У Києві 25 березня вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, удень 15-17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 25 березня найвища температура було зафіксована на позначці +20,3°С у 1921 р., найнижча - на позначці -14,3°С у 1895 р.

У неділю, 26 березня, в Україні очікуються помірні, удень у західних і північних областях невеликі дощі, місцями грози. Лише у східних і більшості південних областей уночі без опадів.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у західних областях 1-6° тепла; удень 10-15°, у Криму та на сході країни до 19°. У Карпатах мокрий сніг, температура вночі та вдень близько 0°.

У Києві 26 березня вночі помірний, удень невеликий дощ, можлива гроза. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, удень 12-14°.