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09:39 24.03.2023

Росія вночі застосувала атаку комбінованими засобами, зокрема авіаційними керованими бомбами

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Росія вночі застосувала атаку комбінованими засобами, зокрема авіаційними керованими бомбами

Росія провела масовану атаку українських територій у ніч на п'ятницю, застосувавши широкий спектр озброєнь, зокрема керовані авіаційні бомби, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Розпочалося все (атака - ІФ-У) з вечора, коли противник атакував Одеську область. Знищено дві ракети Х-59. Також атака продовжилася і з півночі нашої країни, біля 10 літаків Су-35, російські новітні винищувачі, атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами", - сказав Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону в п'ятницю вранці.

За його оцінкою, керовані авіабомби - це "надзвичайно велика загроза, оскільки керовані авіаційні бомби, бомби-планувальники, можуть летіти далеко", тоді як літаки, що їх випускають, "не входять у зону ураження нашої ППО".

Саме у такий спосіб, повідомив Ігнат, "понад десять керованих бомб атакували об'єкти в Сумській області. Там втрати уточнюють, їх оголосять військові адміністрації", - розповів Ігнат.

Так само, як інформував речник Повітряних сил, під час цієї атаки окупанти застосували протилокаційну ракету Х-31. "На жаль, є і "Шахеди", які атакували північ країни і Кривий Ріг. Є влучення в певні об'єкти. Там, попередньо, за інформацією місцевої влади, без жертв", - повідомив Ігнат.

Теги: #рф #атака #засоби

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