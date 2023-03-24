Події

08:27 24.03.2023

За добу ЗС України знищили близько 1020 окупантів, чотири танки, дві крилаті ракети

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За добу ЗС України знищили близько 1020 окупантів, чотири танки, дві крилаті ракети

За добу українські військові знищили близько 1020 одиниць особового складу російської армії, 4 танки, 5 БПЛА, 2 крилаті ракети, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 169170 (+1020) осіб ліквідовано, танків - 3574 (+4) од, бойових броньованих машин - 6921 (+23) од, артилерійських систем - 2616 (+8) од, РСЗВ - 511 (+0) од, засоби ППО - 276 (+3) од, літаків - 305 (+0) од, гелікоптерів - 290 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2208 (+5), крилаті ракети - 911 (+2), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5464 (+12) од, спеціальна техніка - 277 (+4)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати #ворог

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