Сили ППО знищили 2 ракети на Одещині – ПК "Південь"

У четвер увечері російські окупанти намагалися атакувати Одеську область, дві ракети було знищено силами ППО, повідомляє Повітряне Командування "Південь".

"23 березня 2023 року, близько 21:30, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 класу "повітря-поверхня", випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря по Одещині", - сказано у повідомленні, опублікованому на Фейсбук.