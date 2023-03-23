Події

22:37 23.03.2023

Сили ППО знищили 2 ракети на Одещині – ПК "Південь"

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Сили ППО знищили 2 ракети на Одещині – ПК "Південь"

У четвер увечері російські окупанти намагалися атакувати Одеську область, дві ракети було знищено силами ППО, повідомляє Повітряне Командування "Південь".

"23 березня 2023 року, близько 21:30, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 класу "повітря-поверхня", випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря по Одещині", - сказано у повідомленні, опублікованому на Фейсбук.

 

 

 

Теги: #ракети #одеська_область #знищення

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