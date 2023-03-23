Зеленський на засіданні Євроради назвав п'ять основних причин затягування війни

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в четвер через відеозв'язок на Саміті глав держав і урядів країн Євросоюзу, назвав п'ять основних причин затягування війни, зокрема, це зволікання з постачанням Україні ракет великої дальності й сучасних літаків, нові санкції проти РФ, проведення Саміту миру та початок переговорів про вступ України до ЄС.

Звертаючись до учасників, Зеленський констатував, що Україна може здобути перемогу у війні вже цього року лише за умови відсутності затримок у двосторонній співпраці з союзниками.

"Важливими є не тільки місяці та тижні, а й дні. Що швидше ми діятимемо спільно, то більше життів врятуємо... Але, шановні колеги, чи не відчуваєте ви, що нових успіхів у нас менше, ніж нових затримок у наших спільних зусиллях? На жаль, це так. І Кремль це бачить. Це віддаляє нас від досягнення миру", - сказав він.

У зв'язку з цим Зеленський назвав п'ять основних причин затягування війни. Насамперед, зазначив він, - це значна затримка постачань в Україну ракет великої дальності.

"Це не дозволяє нам відкотити позиції російських терористів, зокрема з Херсона, Запоріжжя та інших наших міст, які постійно обстрілюються російськими ракетами дальньої дії. Не повинно бути зволікання з переданням нашим солдатам зброї, яка може захистити українців від постійного російського терору", - заявив він, нагадавши про обстріл Запоріжжя, який стався напередодні, з жертвами серед цивільного населення.

Також, за словами президента, зараз немає жодної раціональної мотивації зволікання з наданням сучасних літаків.

"Згадайте, скільки погроз було від РФ, коли справа дійшла до перекидання "Леопардів" та інших танків... Що ж Росія зробила у відповідь? Ми всі маємо звикнути до того, що терористична держава частіше блефує, ніж може піти на ескалацію. Усе зло, на яке була здатна Росія, вона вже робить", - заявив він.

Крім того, Зеленський назвав "неприємним" зволікання ЄС з ухваленням нових санкційних пакетів проти РФ, оскільки, за його твердженням, тим самим Євросоюз не дає сигналів світові про подальше посилення цих санкцій.

"Просте запитання: як сприймуть це зволікання треті країни? Ті, чиї уряди не поважають міжнародне право. Очевидно, вони можуть подумати, що ігнорування санкцій не матиме наслідків. Тому санкції мають бути розширені. Не може бути навіть натяку на затягування рішення щодо санкцій", - сказав глава держави та наголосив: "Не повинно бути ніякого санкційного послаблення".

Зеленський також закликав європейських лідерів якнайшвидше організувати саміт щодо реалізації української Формули миру в одній зі столиць Європи, оскільки, як він зауважив, не кожен лідер тієї чи іншої держави може в нинішніх умовах приїхати до Києва.

Зрештою, наголосив український президент, вкрай важливо не затягувати зближення України та ЄС, оскільки це важливо для створення системи захисту обох сторін. Він іще раз нагадав присутнім про готовність України розпочати переговори про членство в ЄС уже цього року.

"Така сама готовність потрібна і від лідерів Євросоюзу... Якщо Європа вагатиметься, у зла може бути час перегрупуватися і підготуватися до багаторічної війни. У ваших силах не допустити цього", - резюмував він.