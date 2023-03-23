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19:47 23.03.2023

Шмигаль провів нараду щодо швидкого відновлення південних областей

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Шмигаль провів нараду щодо швидкого відновлення південних областей

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер провів селекторну нараду з керівниками Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської обласних військових адміністрацій щодо реалізації в регіонах проєктів швидкого відновлення України, повідомляє пресслужба українського уряду.

За словами Шмигаля, закон про компенсаційні механізми підписаний президентом України і набуде чинності через 2 місяці. За цей час громади мають активно наповнити Державний реєстр зруйнованого майна.

"Треба активніше працювати в тих громадах, де вже є можливість наповнювати реєстр і готувати проєктну документацію, щоб швидко й ефективно почати відновлення, і щоб люди отримали розуміння щодо відшкодування за житло", - наголосив прем'єр.

Він також зазначив на необхідності прискорити відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури (зокрема розпочинати підготовку до наступного опалювального сезону), критичної, соціальної та транспортної інфраструктури.

"Гуманітарне розмінування - ще один наш пріоритет. В областях працюють бригади МВС. Ми в уряді працюємо над збільшенням спроможності гуманітарного розмінування, щоб до посівної максимально очистити сільськогосподарські землі та дати можливість фермерам вирощувати врожай. Схвалено відповідний план заходів у дев'яти регіонах", - уточнив Шмигаль.

Прем'єр-міністр також закликав голів ОДА за підтримки Мінінфраструктури обмінюватися досвідом співпраці між областями та міжнародними партнерами у сфері відновлення.

Крім того, глава уряду заслухав інформацію від керівників обласних адміністрацій щодо стану будівництва фортифікаційних споруд, розміщення ВПО та роботи пунктів незламності.

Також учасники наради заслухали інформацію від міністерств про стан забезпечення Запорізької, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей доступом до електроенергії, освітніх, медичних та соціальних послуг.

 

 

Теги: #премєр #нарада #відновлення

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