Прем'єрка Фінляндії обіцяє допомагати Швеції вступити до НАТО

У Фінляндії розраховують на швидкий вступ до НАТО і надалі будуть готові допомагати Швеції теж вступити до альянсу, заявила прем'єрка Фінляндії Санна Марін.

"Ми сподіваємося вступити до НАТО в недалекому майбутньому", - сказала вона журналістам перед самітом ЄС у Брюсселі. Марін нагадала, що незабаром парламенти Туреччини та Угорщини мають намір проголосувати щодо ратифікації вступу Фінляндії до НАТО. Решта країн-членів альянсу вже завершили процес ратифікації фінської кандидатури.

"Швеція теж виконала всі вимоги для вступу до НАТО", - додала прем'єрка Фінляндії.

"Ми допомагатимемо Швеції якнайшвидше вступити до НАТО", - сказала вона.

Держави-члени НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці скандинавські країни стануть членами НАТО, щойно всі держави організації ратифікують протоколи про вступ.

Наразі з 30 країн НАТО тільки Туреччина та Угорщина не ратифікували членство Швеції та Фінляндії. В Угорщині планують завершити цей процес для Фінляндії пізніше в березні.

Туреччина заблокувала процес вступу, вимагаючи від обох країн оголосити терористичними курдські організації та видати їй осіб, обвинувачених у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.