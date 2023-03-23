Прем'єрка Фінляндії обіцяє допомагати Швеції вступити до НАТО
У Фінляндії розраховують на швидкий вступ до НАТО і надалі будуть готові допомагати Швеції теж вступити до альянсу, заявила прем'єрка Фінляндії Санна Марін.
"Ми сподіваємося вступити до НАТО в недалекому майбутньому", - сказала вона журналістам перед самітом ЄС у Брюсселі. Марін нагадала, що незабаром парламенти Туреччини та Угорщини мають намір проголосувати щодо ратифікації вступу Фінляндії до НАТО. Решта країн-членів альянсу вже завершили процес ратифікації фінської кандидатури.
"Швеція теж виконала всі вимоги для вступу до НАТО", - додала прем'єрка Фінляндії.
"Ми допомагатимемо Швеції якнайшвидше вступити до НАТО", - сказала вона.
Держави-члени НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці скандинавські країни стануть членами НАТО, щойно всі держави організації ратифікують протоколи про вступ.
Наразі з 30 країн НАТО тільки Туреччина та Угорщина не ратифікували членство Швеції та Фінляндії. В Угорщині планують завершити цей процес для Фінляндії пізніше в березні.
Туреччина заблокувала процес вступу, вимагаючи від обох країн оголосити терористичними курдські організації та видати їй осіб, обвинувачених у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.