Події

11:38 23.03.2023

Весняні канікули у школах Києва розпочнуться 27 березня

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Весняні канікули у школах Києва розпочнуться 27 березня

Весняні канікули в школах Києва розпочнуться 27 березня і триватимуть до 3 квітня, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Під час канікул у школах організовано роботу "консультативних груп" за окремими розкладами, проведення індивідуальних занять та групових консультацій із використанням різноманітних освітніх технологій, робота гуртків та спортивних секцій", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що причин для перенесення канікул поки що немає. Інші навчальні заклади Києва продовжать працювати з дотриманням вимог безпеки.

Заклади дошкільної освіти та позашкільної освіти столиці під час канікул продовжать роботу у форматі, в якому працюють, та з урахуванням безпекової ситуації, дотримуючись алгоритму дій при оголошенні повітряної тривоги.

Теги: #київ #канікули #школи

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