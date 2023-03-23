Окупанти вивели три носії "Калібрів" у Чорне море на чергування - ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на четвер, 23 березня, перебувають вісім ворожих кораблів, із них три носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом у 20 ракет, повідомляють на сторінці Військово-Морських сил Збройних сил України у фейсбуці.

В Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, у Середземному - сім, із них три носії "Калібрів" загальним залпом до 20 ракет.

За минулу добу окупованою Керч-Єнікальською протокою пройшли в бік Азовського моря 12 суден, з них два йшли з Босфору, а в бік Чорного - 37 суден, з них десять продовжили рух у напрямку Босфору.

Як повідомлялося, 16 березня російські окупанти збільшили угруповання носіїв "Калібрів" у Чорному морі до 5, однак згодом воно скорочувалося: 17 березня - 4, 18 березня - 3, 19 березня - 2 кораблі-ракетоносії. 20 березня окупанти прибрали всі носії "Калібрів" із чергування в акваторії, наступного дня їх також не було. Інформація про ситуацію 22 березня не надходила.

20 березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що внаслідок вибуху в тимчасово окупованому м. Джанкой в Автономній Республіці Крим було знищено крилаті ракети "Калібр НК" російських загарбників під час їх транспортування залізницею.

"Калібр НК" - ракети, призначені для пусків із надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Дальність ураження таких ракет - понад 2 500 км по наземних цілях і понад 375 км по морських.