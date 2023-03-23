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09:59 23.03.2023

Лісовий: Міносвіти має стати частиною стратегії оборони

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Лісовий: Міносвіти має стати частиною стратегії оборони

Міністерство освіти і науки України цифровізуватиметься і системно змінюватиметься, заявив новий глава відомства Оксен Лісовий.

"Ми не можемо ігнорувати контекст, у якому живемо. А тому я переконаний, що МОН має стати частиною стратегії оборони: у школах, у профтехах і вишах виховуємо свідомих громадян і майбутніх розробників технорішень для нашої перемоги та лідерів суспільної думки", - написав Лісовий у фейсбуці.

За його словами, Міністерство освіти цифровізуватиметься і системно змінюватиметься, зокрема, створюватимуться цифрові екосистеми для дітей, батьків, вчителів та освітніх управлінців.

"МОН адаптується до наслідків війни: відновлюємо освітню інфраструктуру, створюємо механізми для ефективного онлайн-навчання, а там, де дозволяє безпекова ситуація, - повертаємося до офлайну", - зазначив міністр.

Він також заявив, що проводитиметься вимірювання освітніх втрат і розроблятиметься система їх відшкодування, а пріоритетом у цьому процесі стане ментальне здоров'я.

"Для МОН учитель - один із ключових клієнтів. Партнер, союзник, а не виконавець завдань, спущених згори, не гвинтик бюрократичної машини. Розпочинаємо шлях до підвищення престижу професії, переосмислення вищої педагогічної освіти, перегляду системи оплати праці", - заявив Лісовий.

Крім того, за його словами, Міносвіти створює міжнародну коаліцію, яка співпрацюватиме з донорами щодо відновлення освіти і науки.

Міністр наголосив, що професійно-технічна освіта є освітнім пріоритетом.

Теги: #міносвіти #пріоритети #лісовий

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