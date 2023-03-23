На Харківщині в результаті обстрілів пошкоджено храм і житлові будинки, постраждалих немає

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Харківського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За минулу добу, на щастя, внаслідок обстрілів постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Водночас, за його словами, внаслідок ворожих обстрілів у с. Чернещина пошкоджено будівлю храму та загорілася трава на відкритій території, у смт Вільча та с. Вовчанські хутори пошкоджено щонайменше 4 житлових будинки, а в с. Вільхуватка внаслідок мінометних обстрілів зруйновано приватний будинок, ще 2 пошкоджено.