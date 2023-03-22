Українські пілоти наразі не навчаються на французьких винищувачах - речник командування ПС ЗСУ

Спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат спростував інформацію, поширену раніше у французькому виданні Le Figaro про те, що українські льотчики нібито проходять навчання на французьких винищувачах Mirage.

"Зараз іде інформація про те, що нібито пілоти навчаються у нас уже у Франції півтора місяця на літаках Mirage. Ну я хотів би одразу спростувати, щоб... не було перекручених різних фактів", - сказав Ігнат в ефірі "Радіо Свобода" в середу.

"Так, нам різні країни пропонують на сьогодні Повітряним силам свої майданчики для можливого потенційного майбутнього навчання наших пілотів на тому типі (літаків - ІФУ), який буде обрано колегіально в консультаціях із нашими західними партнерами. Проходили у Франції підготовку, у нас і авіанавідники були, і курси виживання проходили для авіаторів, мова про навчання льотного складу зараз не йдеться", - додав представник ПС ЗСУ.