Події

20:41 22.03.2023

У Ржищеві вже 8 жертв атаки безпілотниками, під завалами може бути 4 людини

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У Ржищеві вже 8 жертв атаки безпілотниками, під завалами може бути 4 людини

Кількість жертв нічної атаки випущеними російськими окупантами безпілотниками в м. Ржищів Київської області сягнула восьми, повідомляється на сайті Головного управління ДСНС у Київській області.

"Станом на 18:00 загинули вісім людей, постраждали сім осіб і врятовано одну людину. Ймовірно, під завалами перебувають чотири людини", - йдеться у повідомленні.

На місці трагедії працюють 116 рятувальників та 27 одиниць техніки. Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Як повідомлялося, вночі 22 березня в м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. О 6:50 ранку пожежу було ліквідовано.

Удень начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов повідомив про сімох загиблих та десятьох постраждалих унаслідок удару. Серед постраждалих, за його словами, одна дитина. Також Нєбитов повідомив, що із трьома людьми немає зв'язку, вони можуть бути під завалами.

Теги: #жертви #ржищів

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