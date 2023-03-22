Окупанти погрожують звільненнями і припиненнями виплат пенсій тим, хто відмовляється від отримання паспортів РФ

Російські окупанти погрожують жителям окупованих районів Херсонської області з квітня поточного року припинити виплачувати пенсію в разі відсутності паспорта громадянина РФ, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18.00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці у середу.

Також повідомляється, що нелегальне окупаційне керівництво Старобільського професійного коледжу Луганського національного аграрного університету видало вказівку до 1 червня всім співробітникам отримати паспорт громадянина РФ. У коледжі відбулися збори викладачів, які висловлювали невдоволення примусовою паспортизацією.

"Викладачам не дають можливості звільнитися за власним бажанням. Окупантами було вжито заходів щодо силового розгону та припинення зборів", - розповіли в Генштабі.