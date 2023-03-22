На південних і північних околицях Бахмута тривають запеклі бої, наступальний потенціал окупантів знижується

Запеклі бої тривають у південній і північній частині м. Бахмут Донецької області, також ворог проводив наступальні дії на авдіївському напрямку з метою встановлення контролю над Авдіївкою і Мар'їнкою, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"На бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, проте його наступальний потенціал знижується. Противник не припиняє спроб захопити місто, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Богданівка та Предтечине", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках окупанти здійснили наступальні дії в районах населених пунктів Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда, проте в усіх випадках безуспішно.

"На куп'янському та лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка та Білогорівка", - йдеться у зведенні.

На запорізькому та херсонському напрямках противник веде оборонні дії. На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна ситуація без значних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено. Російське керівництво продовжує використовувати інфраструктуру Республіки Білорусь для підготовки своїх військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, розповіли в Генштабі.