ЗСУ почали локальну контратаку на захід від Бахмута - британська розвідка

Українські сили останніми днями розпочали локальну контратаку на захід від міста Бахмут Донецької області, яка, імовірно, послабить тиск російських окупантів на маршрут постачання, який перебуває під загрозою, автодорогою H-32, повідомляють у звіті оборонної розвідки, опублікованому у твіттері Міністерства оборони Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в середу.

"Тривають бої навколо центру міста, і українська оборона залишається під загрозою оточення з півночі та півдня. Однак існує реальна можливість того, що російський наступ на місто втрачає той обмежений імпульс, якого він набув, частково через те, що деякі підрозділи МО РФ було перерозподілено в інші сектори", - ідеться в повідомленні.