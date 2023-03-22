Події

16:58 22.03.2023

ЗСУ почали локальну контратаку на захід від Бахмута - британська розвідка

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ЗСУ почали локальну контратаку на захід від Бахмута - британська розвідка

Українські сили останніми днями розпочали локальну контратаку на захід від міста Бахмут Донецької області, яка, імовірно, послабить тиск російських окупантів на маршрут постачання, який перебуває під загрозою, автодорогою H-32, повідомляють у звіті оборонної розвідки, опублікованому у твіттері Міністерства оборони Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в середу.

"Тривають бої навколо центру міста, і українська оборона залишається під загрозою оточення з півночі та півдня. Однак існує реальна можливість того, що російський наступ на місто втрачає той обмежений імпульс, якого він набув, частково через те, що деякі підрозділи МО РФ було перерозподілено в інші сектори", - ідеться в повідомленні.

Теги: #зсу #бахмут #британська_розвідка

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