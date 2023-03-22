На Житомирщині внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено житловий будинок і зруйновано об'єкт критичної інфраструктури - прокуратура

Унаслідок ворожої атаки дронами в ніч на середу на Житомирщині пошкоджено житловий будинок і зруйновано об'єкт критичної інфраструктури, пожежу на якому ще не ліквідовано, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 22 березня вночі війська держави-агресора вкотре здійснили атаку дронамі-камікадзе Shahed на мирне населення та об'єкт критичної інфраструктури Житомирщини", - ідеться в повідомленні прокуратури в телеграм-каналі в середу.

За інформацією відомства, унаслідок атаки пошкоджено дах будинку в селі Коростенського району, також руйнувань зазнало виробниче устаткування об'єкта важливої інфраструктури на околиці Житомира.

"Обстріл спричинив пожежу на значній площі. Наразі триває ліквідація пожежі силами ДСНС", - інформують у прокуратурі.

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).