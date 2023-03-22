Події

10:36 22.03.2023

У Подільському районі Києва загинув чоловік, імовірно, від гранати, що здетонувала в його руках - поліція

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У Подільському районі Києва загинув чоловік, імовірно, від гранати, що здетонувала в його руках - поліція

У Подільському районі Києва у вівторок уранці загинув чоловік, імовірно, унаслідок вибуху гранати, що здетонувала в його руках, повідомляє Головне управління національної поліції Києва.

"Сьогодні вранці до поліції Києва надійшла інформація про те, що в провулку Квітневому було чути вибух та в подальшому виявлено тіло невідомого з тілесними ушкодженнями", - повідомляється на сайті відомства.

Як інформує поліція, за зазначено адресою негайно прибули експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група та лікарі. Поліцейські встановлюють усі обставини загибелі чоловіка. За попередньою інформацією, у руках 29-річного чоловіка здетонувала граната, унаслідок чого він загинув на місці події.

Слідчий відділ Подільського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство).

 

Теги: #вибух #київ #граната

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