На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу загинули чотири людини, поранені п'ятеро - ОВА

За минулу добу в Донецькій області від обстрілів російських військ загинули четверо цивільних, п'ятеро поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Загалом за добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини, поранили ще 5", - написав він у телеграмі у вівторок уранці.

"На донецькому напрямку 1 людина загинула і 1 поранена у Красногорівці Мар’їнської громади. В Очеретинській громаді поранено 1 людину в Степовому, пошкоджено 1 будинок у Ласточкиному і 1 у Нетайловому. У Курахівській громаді пошкоджено 6 будинків в Острівському і 2 у Гірнику", - уточнив Кириленко.

За його даними, на горлівському напрямку в Часовоярській громаді загинули 2 людини, 1 поранено. "Ще 1 людина загинула у Бахмуті. У Костянтинівській громаді пошкоджено 3 будинки у Предтечиному та 1 будинок у Стінках. Зафіксовано обстріли Міньківки, Васюківки і Роздолівки Соледарської громади", - зазначив він.

"На лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено адміністративну та промислову будівлю підприємства – без жертв", - повідомив Кириленко.