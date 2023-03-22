У КМВА закликали киян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

У Київській міській військовій адміністрації закликали киян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, повідомила пресслужба КМВА.

"Остання повітряна тривога в Києві тривала понад 4 години. Не забувайте про правила безпеки. Наполегливо наголошую всім киянам — чітко та неухильно дотримуйтеся вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів. З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття навіть в комендантську годину", - цитує пресслужба слова начальника КМВА Сергія Попка.

За його словами, у повітряному просторі навколо Києва було виявлено близько 8 ворожих БПЛА типу Shahed.

"Усі баражуючі боєприпаси були успішно знищені силами нашого ППО. Дякуйте нашій протиповітряній обороні!", - зазначив він.