У результаті нічної атаки дронами в Житомирській області пошкоджено один із об'єктів інфраструктури

Унаслідок нічної атаки російських окупантів дронами в Житомирській області пошкоджено один із об'єктів інфраструктури, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні вночі під час атаки дронів три безпілотники ворога були збиті підрозділами протиповітряної оборони. Пошкодження отримав один із об'єктів інфраструктури області", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, жертв і постраждалих унаслідок ворожої атаки немає.