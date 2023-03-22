Найближчими тижнями РФ може здійснити спробу ще одного весняного наступу, можливо, на інших напрямках, припускають у Білому домі

У США припускають, що РФ може здійснити спробу ще одного весняного наступу, можливо, на інших напрямках, готові продовжувати забезпечувати Україну "всім, що потрібно" для захисту, повідомив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Найближчі тижні будуть "критичними" у війні, і США очікують, що президент Росії Володимир Путін "спробує почати ще один наступ і, можливо, на багатьох інших напрямках", - заявив Кірбі в інтерв'ю CNN.

"Ми повинні переконатися, що робимо все можливе, щоб Україна була до цього готова", - сказав він.

За словами Кірбі, США хочуть, щоб українці могли захистити себе від будь-якого відновлення російського наступу, а також мали змогу "проводити власні наступальні операції в будь-який час і в будь-якому місці, в розмірі та масштабі на свій вибір".

"Ми збираємося зосередитися на тому, щоб у президента Зеленського було те, що йому потрібно, де б він не вирішив битися. Це означає розвідку. Це означає підтримку. Це означає зброю. Це означає можливості. Ось на чому ми зосередимося", - наголосив Кірбі.

юв