Події

07:38 22.03.2023

Японія виділить $30 млн на нелетальне озброєння і $470 млн на сектор енергетики України

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Японія виділить $30 млн на нелетальне озброєння і $470 млн на сектор енергетики України

Японія ухвалила рішення про виділення $30 млн на постачання нелетального озброєння в Україну і має намір спрямувати ще $470 млн на відновлення української енергетики, заявив глава японського уряду Фуміо Кішіда.

"Японія вирішила виділити 470 млн доларів односторонньої грантової допомоги, зокрема, для сектора енергетики та інших галузей, а також допомогу в 30 млн доларів для постачання нелетального озброєння через трастовий фонд НАТО", - заявив Кішіда на пресконференції з президентом України в Києві у вівторок.

Японія, як він зазначив, налаштована підтримувати Україну й надалі.

 

 

Теги: #японія #поставка #озброєння

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