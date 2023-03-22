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07:20 22.03.2023

ЗС України знищили 16 із 21 "Шахедів", які атакували Україну

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ЗС України знищили 16 із 21 "Шахедів", які атакували Україну

Збройні сили України знищили 16 із 21 "Шахедів", які атакували Україну в ніч на середу, повідомляє Генеральний штаб.

"Так, цієї ночі, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА "Шахед-136". За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущених ворогом були знищені нашими захисниками", - йдеться в повідомленні.

Також минулої доби Повітряні сили ЗСУ завдали 6 ударів по районах зосередження окупантів. Водночас захисники збили 15 ворожих БПЛА різних типів, а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об'єкт противника.

Водночас за минулу добу окупанти завдали 10 ракетних і 32 авіаційні удари, а також здійснили 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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