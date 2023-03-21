Повітряні сили ЗС України знищили дві керовані авіаракети Х-59 над Одеською областю

Повітряні сили Збройних сил України у вівторок знищили дві керовані авіаракети Х-59 над Одеською областю, повідомляє пресслужба Повітряних сил.

"Близько 19.40 21 березня 2023 р. у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збиті дві керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" Х-59, випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії", - йдеться у зведенні.

Як повідомлялося, російські війська за допомогою винищувачів Су-35 з моря у вівторок завдали ракетного удару по території Одеської області, є постраждалі, повідомляє Одеська районна військова адміністрація.