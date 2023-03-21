Від ворожого ракетного обстрілу в Одесі пошкоджено будинок, є постраждалі, жертв немає

Російські війська за допомогою винищувачів Су-35 з моря у вівторок завдали ракетного удару по території Одеської області, є постраждалі, повідомляє Одеська районна військова адміністрація.

"Ворог завдав ракетного удару по Одещині. Ворожі винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет з моря", - йдеться на її сторінці в фейсбуці.

Сказано, що українська протиповітряна оборона ліквідувала частину ракет.

Водночас є влучення, в результаті частково пошкоджено цивільний будинок.

"Є постраждалі, попередньо без жертв. Підрозділами ДСНС пожежу станом на 20.40 локалізовано", - зазначили в РВА.

Раніше повідомлялося про вибухи в області.