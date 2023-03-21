Окупанти обстріляли прикордонні села Порохонь і Студенок Сумської області

Російські окупанти обстріляли райони сіл Порохонь і Студенок Шосткинського району Сумської області, а також дорогу біля с. Сеньківка Чернігівського району у вівторок у другій половині дня, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"З 15:55 до 16:10 зафіксовано 10 приходів, імовірно з міномета 120 мм, у район н.п. Студенок (Сумська обл.)... З 16:00 до 16:10 зафіксовано по 2 приходи, імовірно з міномета 120 мм, у районі н.п. Порохонь (Сумська обл.). Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що окупанти продовжили обстріли дороги біля сіл Сеньківка та Хрінівка Чернігівського району Чернігівської області - з 15:55 до 16:35 зафіксовано 27 приходів, також без втрат. З 10:35 до 10:55 у цей же район було 13 приходів.

Порохонь розташоване за 1 км від кордону з РФ, Студенок безпосередньо примикає до кордону. Сеньківка розташована за 2 км від місця сходження кордонів України, Білорусі та РФ, Хрінівка розташована по сусідству, за 3 км від кордону з РФ.