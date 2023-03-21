Події

21:30 21.03.2023

Окупанти обстріляли прикордонні села Порохонь і Студенок Сумської області

1 хв читати
Окупанти обстріляли прикордонні села Порохонь і Студенок Сумської області

Російські окупанти обстріляли райони сіл Порохонь і Студенок Шосткинського району Сумської області, а також дорогу біля с. Сеньківка Чернігівського району у вівторок у другій половині дня, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"З 15:55 до 16:10 зафіксовано 10 приходів, імовірно з міномета 120 мм, у район н.п. Студенок (Сумська обл.)... З 16:00 до 16:10 зафіксовано по 2 приходи, імовірно з міномета 120 мм, у районі н.п. Порохонь (Сумська обл.). Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що окупанти продовжили обстріли дороги біля сіл Сеньківка та Хрінівка Чернігівського району Чернігівської області - з 15:55 до 16:35 зафіксовано 27 приходів, також без втрат. З 10:35 до 10:55 у цей же район було 13 приходів.

Порохонь розташоване за 1 км від кордону з РФ, Студенок безпосередньо примикає до кордону. Сеньківка розташована за 2 км від місця сходження кордонів України, Білорусі та РФ, Хрінівка розташована по сусідству, за 3 км від кордону з РФ.

 

 

 

Теги: #обстріл #чернігівська #сумська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:19 21.03.2023
Росіяни з артилерії обстріляли кладовище в Бериславському районі

Росіяни з артилерії обстріляли кладовище в Бериславському районі

20:11 21.03.2023
Російська артилерія обстріляла Мирівську громаду Нікопольського району, є руйнування

Російська артилерія обстріляла Мирівську громаду Нікопольського району, є руйнування

19:57 21.03.2023
Окупанти обстріляли прикордонні села Михальчина Слобода та Дем'янівка в Чернігівській і Сумській областях

Окупанти обстріляли прикордонні села Михальчина Слобода та Дем'янівка в Чернігівській і Сумській областях

18:52 19.03.2023
Троє загинули, двоє поранені в результаті обстрілу з "Градів" житлового будинку в Кам'янському Запорізької області

Троє загинули, двоє поранені в результаті обстрілу з "Градів" житлового будинку в Кам'янському Запорізької області

16:22 19.03.2023
Окупанти цілеспрямовано вдарили з артилерії по житловому будинку в Білозерці на Херсонщині, постраждала жінка - ОВА

Окупанти цілеспрямовано вдарили з артилерії по житловому будинку в Білозерці на Херсонщині, постраждала жінка - ОВА

11:28 19.03.2023
Російські війська обстріляли вранці в неділю дві громади Сумської області, є пошкодження

Російські війська обстріляли вранці в неділю дві громади Сумської області, є пошкодження

07:23 19.03.2023
До 10 людей зросла кількість поранених у результаті суботнього обстрілу Краматорська

До 10 людей зросла кількість поранених у результаті суботнього обстрілу Краматорська

20:09 18.03.2023
У Новомосковську Дніпропетровської області триває ліквідація наслідків атаки "шахедами"

У Новомосковську Дніпропетровської області триває ліквідація наслідків атаки "шахедами"

19:21 18.03.2023
Кількість поранених у результаті обстрілу Краматорська зросла до восьми осіб

Кількість поранених у результаті обстрілу Краматорська зросла до восьми осіб

07:39 18.03.2023
У результаті атаки БПЛА на об'єкті критичної інфраструктури в Новомосковську серйозні руйнування

У результаті атаки БПЛА на об'єкті критичної інфраструктури в Новомосковську серйозні руйнування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США вирішили передати Україні старіші моделі танків M1 Abrams з метою скоротити терміни постачань - Пентагон

Зеленський запропонував Японії зосередитися на відновленні українського машинобудування та зеленої енергетики

Головою правління "Укрзалізниці" призначено Лященка - розпорядження Кабміну

Зеленський затвердив відзнаку "Місто-герой України"

Зеленський і Кісіда підписали в Києві декларацію про особливе партнерство між Україною та Японією

ОСТАННЄ

Повітряні сили ЗС України знищили дві керовані авіаракети Х-59 над Одеською областю

Від ворожого ракетного обстрілу в Одесі пошкоджено будинок, є постраждалі, жертв немає

Рада ухвалила в першому читанні закон про посттравматичне батьківство і материнство для військових

Зеленський візьме участь у саміті ЄС за допомогою відеозв'язку – лист Мішеля

США вирішили передати Україні старіші моделі танків M1 Abrams з метою скоротити терміни постачань - Пентагон

Зеленський запропонував Японії зосередитися на відновленні українського машинобудування та зеленої енергетики

Головою правління "Укрзалізниці" призначено Лященка - розпорядження Кабміну

Зеленський затвердив відзнаку "Місто-герой України"

Зеленський і Кісіда підписали в Києві декларацію про особливе партнерство між Україною та Японією

Глава МЗС України та президент Європарламенту скоординували кроки щодо створення Спецтрибуналу у справі про злочин агресії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА