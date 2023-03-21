УЗ допустила понад 30 приватних компаній до розвитку прикордонних перевалочних комплексів - Камишін

Основна проблема з залізничним експортом агропродукції полягає в недостатніх потужностях з іншого боку кордону, тоді як АТ "Укрзалізниця" (УЗ) за час війни забезпечила необхідний допуск приватного бізнесу до розвитку перевалки з українського боку, заявив ексглава УЗ Олександр Камишін, якого парламент у вівторок призначив главою Мінстратегпрому.

"За час війни ми понад 30 приватних компаній допустили до розвитку прикордонних перевалочних комплексів, мобільних і стаціонарних. На сьогодні проблем із перевалкою агропродукції на українському боці немає", - констатував Камишін, виступаючи у ВР як кандидат на посаду міністра і "керівник залізниці на сьогодні".

За його словами, існує проблема з готовністю ЄС приймати українські обсяги агропродукції.

"Уся Польща експортувала через свої порти 8,3 млн тонн зерна на рік. А ми, як Україна, повинні експортувати 50 плюс млн тонн зерна на рік. Тому наше зерно в такому обсязі, на жаль, європейською стороною не проїжджає", - пояснив Камишін.

Він зазначив, що це питання слід вирішувати на території Польщі та інших сусідніх країн.