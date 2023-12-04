Спорт

10:21 04.12.2023

Кабмін доручив профільним відомствам розробити порядок допуску глядачів на трибуни спортивних змагань

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Кабмін доручив профільним відомствам розробити порядок допуску глядачів на трибуни спортивних змагань

Кабінет Міністрів України доручив профільним відомствам розробити порядок допуску глядачів на трибуни спортивних змагань із дотриманням умов безпеки.

"Наразі ми спільно з МВС, безпековими відомствами та обласними військовими адміністраціями розробляємо алгоритм, який зробить спортивні заходи доступними та максимально безпечними для глядачів", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінспорту.

У відомстві зазначають, що після узгодження всіх деталей для впровадження цього рішення міністерство окремо оголосить, коли глядачі зможуть повернутися на трибуни.

"Допущення глядачів на трибуни допоможе розвивати спортивну галузь, покращить фінансовий стан спортивних організацій і зарядить уболівальників емоціями, які можна отримати лише на стадіоні", - йдеться в повідомленні.

Теги: #допуск #змагання #трибуни

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