17:09 10.09.2025

Кабмін змінив порядок надання та оплати відпусток для підготовки та участі у спортивних змаганнях

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку надання та оплати відпусток для підготовки та участі у всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях, повідомляє Міністерство молоді і спорту.

Зазначається, що право на отримання відпустки до 40 днів мають: спортсмени, включені до складу національної збірної команди України на поточний рік, які працюють за основним місцем роботи, за сумісництвом або за суміщенням професій (посад) на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.

Виняток становлять спортсмени штатних команд національних збірних, військовослужбовці, працівники Збройних сил України (ЗСУ), правоохоронних органів та спеціальних служб, які беруть участь у змаганнях за своїми функціональними обов’язками.

Також  право на отримання відпустки мають: спортивні судді, які працюють за основним місцем роботи, за сумісництвом або за суміщенням професій (посад) на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, яким відпустка надається для участі у всеукраїнських змаганнях, якщо суддю включено до складу суддівської колегії, або у міжнародних змаганнях, якщо регламент передбачає обов’язкову присутність українських суддів у складі національної збірної.

"Змінами передбачається, що тривалість  відпустки, порядок, умови її надання та оплати для підготовки та участі у всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях спортсменів, які не включені до складу національної збірної команди, визначається трудовим та/або колективним договором", - йдеться в повідомленні Мінспорту.

Очікується, що зміни допоможуть привести порядок у відповідність до вимог Кодексу законів про працю України та законів України "Про відпустки", "Про фізичну культуру і спорт" та  оновити механізм надання та оплати відпусток для підготовки та участі у всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях.

