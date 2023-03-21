Новий глава Мінстратегпрому назвав пріоритетами виробництво боєприпасів, флагманське озброєння, СП і БПЛА

Ексглава "Укрзалізниці" Олександр Камишін, затверджений у вівторок Верховною Радою міністром з питань стратегічних галузей промисловості, у своєму виступі у ВР назвав чотири ключові цілі міністерства, досягнення яких має допомогти країні в наближенні дня перемоги.

"Це допомога у виробництві боєприпасів; розвиток наших флагманських одиниць озброєння, які й під час війни мають працювати, і після війни повинні стати драйвером відновлення економіки; спільні підприємства з виробництвом і на території України, і за кордоном; розвиток виробництва БПЛА і дронів", - назвав їх новий очільник Мінстратегпрому.

Камишін висловив упевненість, що допоможе міністерству стати більш корисним і зробити ВПК після війни важливим драйвером розвитку економіки.

"Але спочатку фокус на тому, що допоможе нашій армії здобути перемогу. Потім, звісно, нам потрібно допомагати розвивати всі галузі виробництва, всі галузі промисловості", - сказав він, зокрема, відповідаючи на запитання про легку промисловість.

Міністр зауважив, що приділятиме увагу й питанню космосу.

"Питання, без якого, на жаль, ми не зможемо здобути перемогу. Сьогодні світ показав, вірніше, ми показали світові: без належного зв'язку, без належної роботи супутників сьогоднішня війна неможлива", - наголосив Камишін.

За його словами, він розбереться в ситуації з Державним космічним агентством України, подивиться на наявні кадри й шукатиме керівника агентства.

Очільник Мінстратегпрому також заявив про намір підтримувати конструктивні відносини з парламентом, оскільки для змін у міністерстві та підзвітних йому підприємствах доведеться проводити закони, які допоможуть реформувати цю галузь.

"Без реформи нічого не буде. Ми маємо розуміти: як держава ми не витягнемо виробництво всіх видів озброєння, які нам потрібно витягнути. Є приватні виробники, але їм також треба допомагати, а для цього необхідно реформувати галузь", - сказав Камишін.