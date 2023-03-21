Прем'єр-міністр Японії в Бучі відвідав об'єкти, відновленням і ремонтом яких опікуються японські фонди

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час відвідування постраждалої від військової агресії Бучі (Київська обл.) відвідав об'єкти інфраструктури, відновленням і ремонтом яких опікуються японські фонди.

"Японія суттєво допомогла пережити українцям зиму, надаючи потужні генератори", - повідомила Київська ОВА в телеграм-каналі у вівторок.

"Дуже вдячні уряду та жителям Японії за всебічну підтримку в такий нелегкий для нашої країни час. Наразі в наших пріоритетах - якнайшвидше відбудувати все знищене загарбниками. Ми відчуваємо в цьому підтримку та сприяння Японії. Генератори, що отримала від вас Київщина, допомогли нам впоратися взимку та пройти стало цьогорічний опалювальний сезон", - прокоментував т.в.о. голови Київської ОДА Дмитро Назаренко, слова якого наводяться в повідомленні.

Японська делегація разом із Назаренком та міським головою Бучі Анатолієм Федоруком також побували на території храму ім. Андрія Первозванного. Покладанням квітів ушанували пам'ять українців, які загинули від рук окупантів у Бучі.

Прем'єр-міністр Японії Кісіда у вівторок перебуває в Києві на запрошення президента України Володимира Зеленського.