Окупанти втрачають наступальний потенціал на бахмутському напрямку - Генштаб ЗСУ

Запеклі бої тривають за м. Бахмут і на авдіївському напрямку в Донецькій області, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"На бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, проте втрачає наступальний потенціал. Противник не припиняє спроб захопити місто, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки окупантів в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та у північній частині Бахмута", - йдеться у зведенні.

Також противник продовжує вести наступальні дії на лиманському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, але також безуспішно. "На куп’янському та лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське, Білогорівка, Верхньокам’янське... На авдіївському, мар’їнському та шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда – успіху не мав", - розповіли в Генштабі.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без значних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено. Російське керівництво продовжує використовувати інфраструктуру Республіки Білорусь для підготовки своїх військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах.

На запорізькому та херсонському напрямках противник веде оборонні дії, повідомили в Генштабі ЗСУ.