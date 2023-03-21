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16:31 21.03.2023

За посягання на територіальну цілісність України заочно засуджено 20 депутатів держдуми РФ

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За посягання на територіальну цілісність України заочно засуджено 20 депутатів держдуми РФ

За посягання на територіальну цілісність і недоторканність України на 15 років позбавлення волі кожен засуджені заочно 20 депутатів держдуми РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької обласної прокуратури 20 депутатів держдуми РФ визнано винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України). Кожного з них засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, прокурори довели, що російські депутати зазіхнули на територіальну цілісність і недоторканність України.

"Незадовго до повномасштабного вторгнення, 15 лютого 2022 року, вони підтримали постанову щодо звернення до президента РФ з проханням розглянути питання щодо визнання псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" як самостійних, суверенних і незалежних держав", - зазначається в повідомленні.

У Офісі генпрокурора зазначають, що 22 лютого російські депутати проголосували за ратифікацію "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" між країною-агресором та "ЛНР/ДНР".

Наразі прокурори Чернівецької обласної прокуратури підтримують обвинувачення стосовно ще 44 депутатів РФ.

Досудове розслідування за процедурою in absentia здійснювали слідчі Управління СБУ в Чернівецькій області.

У повідомленні СБУ в телеграм-каналі наведено імена засуджених депутатів держдуми: Сергій Алтухов, Андрій Альшевських, Ольга Амельченкова, Андрій Анікєєв, Григорій Анікєєв, Валентина Артамонова, Отарі Аршба, Альона Аршинова, Тимофій Баженов, Заріф Байгускаров, Микола Борцов, Вадим Булавінов, Дмитро Ісламов, Михайло Кузьмін, Денис Майданов, Микола Панков, Юрій Петров, Ольга Пилипенко, Валентина Півненко, Дмитро Погорєлий.

"Оскільки засуджені наразі перебувають на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання", - пояснюють в українській спецслужбі.

Теги: #прокуратура #держдума_рф

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