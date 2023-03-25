ВАКС конфіскував активи російського депутата Бабашова

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського депутата Леоніда Бабашова про конфіскацію його активів на підставі п. 1-1 ч.1 ч.1 ст.4 закону України "Про санкції".

Про це без зазначення прізвища російського парламентарія повідомляють на сайті ВАКС.

"Рішенням суду стягнуто в дохід держави активи, що належать відповідачу або щодо яких відповідач здійснював права, тотожні до права розпорядження ними. Йдеться про частину земельної ділянки; житловий будинок; нежитлові будівлі; транспортний засіб; корпоративні права. Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів від дня проголошення рішення", - зазначено в повідомленні суду.

Про те, що йдеться про Бабашова, повідомила голова департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України Інна Богатих.

"ВАКС сьогодні ж задовольнив позов Мін'юсту до Бабашова Л. І. - депутата Державної думи РФ від політичної партії "Єдина Росія", який підтримав закони про ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу між РФ і так званими ЛНР і ДНР, а також низку законів, якими РФ намагається легалізувати анексію окупованих територій України. Активно висловлює публічну підтримку путінському режиму. В дохід держави стягнуто нерухомість і земельні ділянки в Автономній Республіці Крим, корпоративні права, рухоме майно", - написала Богатих у фейсбуці у п'ятницю.

За її словами, це 17-й задоволений позов щодо конфіскації активів, однак три рішення ще не набули законної сили, оскільки не закінчився термін на подання апеляції. Одне з них - справа Бабашова, інше - за позовом Мін'юсту до Ротенбергів, Скоробогатька і Пономаренка щодо стягнення в дохід держави частки контрольованих ними компаній, які володіють київським торговельним центром Ocean Plaza, та третє - щодо передання в державну власність підприємств, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Наступне засідання у справі Дерипаски, на якому буде розглянуто апеляцію, за словами глави департаменту санкційної політики Мін'юсту, призначено на 12 квітня.

"Не задоволена закінченням тижня, хоча об'єктивно розуміла, що апеляція у справі Дерипаски буде навіть складнішою, ніж перша інстанція, але ну дуже за термінами розтягнуто. Тримаємося і працюємо далі", - написала Богатих.