Події

14:42 21.03.2023

До України вдалося повернути ще 15 дітей - омбудсмен

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До України вдалося повернути ще 15 дітей - омбудсмен

15 українських дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками вдалося повернути на підконтрольну уряду територію України, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"До України вдалося повернути 15 українських дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками! Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни", - написав Лубінець у телеграмі у вівторок.

Він зазначив, що попри всі виклики, Україна продовжує працювати, щоб українці могли побачити рідних і бути на своїй землі.

"Так, станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей", - підсумував він.

Теги: #омбудсмен #діти

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