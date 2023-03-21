За добу ЗС України знищили близько 960 окупантів, 15 танків

За добу українські військові знищили близько 960 одиниць особового складу армії російського агресора, 15 танків, 10 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.03. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 166570 (+960) осіб ліквідовано, танків - 3552 (+15) од, бойових броньованих машин - 6879 (+10) од, артилерійських систем - 2586 (+9) од, РСЗВ - 507 (+0) од, засобів ППО - 270 (+0) од, літаків - 305 (+0) од, гелікоптерів - 290 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2167 (+7), крилаті ракети - 907 (+0), кораблі / катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5428 (+12) од, спеціальна техніка - 266 (+1)" - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Дані уточнюють.