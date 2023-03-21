У понеділок окупанти обстріляли три громади

Протягом понеділка російські окупанти здійснили обстріли території Юнаківської, Краснопільської та Білопільської громад, повідомляє Сумська ОДА.

"Білопільська громада була під обстрілом практично протягом усього дня. Росіяни здійснили обстріл із САУ (7 прильотів), артилерійський обстріл (10 прильотів), обстріл зі ствольної артилерії (6 прильотів), мінометів - 26 прильотів", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Юнаківську громаду окупанти обстріляли з мінометів - 3 прильоти.

Краснопільську громаду також обстріляли з мінометів - 10 прильотів, а також ворожий БПЛА скинув 4 вибухові пристрої типу ВОГ.