Події

07:00 21.03.2023

За добу ворог завдав 21 авіаційного та 9 ракетних ударів

2 хв читати
За добу ворог завдав 21 авіаційного та 9 ракетних ударів

Протягом доби ворог завдав 21 авіаційний і 9 ракетних ударів, здійснив 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у вівторок уранці.

Також за добу українські військові відбили понад 120 ворожих атак на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська федерація продовжує зберігати значну військову присутність на території республіки білорусь, проте, без явного формування наступальних угруповань. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 26 населених пунктів. Серед них - Середина-Буда, Сопич, Старикове, Атинське, Костянтинівка, Кіндратівка, Волфине, Олександрівка, Попівка, Студенок та Тур’я Сумської області; Кам’янська Слобода та Хрінівка на Чернігівщині, а також  Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Землянки, Красне Перше, Дворічна, Западне, Кам’янка, Красне, Новомлинськ, Стрілеча та Чугуївка Харківської області. 

На куп’янському та лиманському напрямках безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 11 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Постраждали, зокрема, райони Куп’янська, Крохмального та Берестового Харківської області; Невського, Піщаного, Білогорівки та Діброви на Луганщині, а також Спірного, Торська та Новоселівки Донецької області. Ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Новоселівського.

На бахмутському напрямку окупанти не припиняють штурмові дії міста Бахмут. В той же час, наші воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Предтечине та Північне. Обстріляні Міньківка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Олександро-Шультине, Диліївка, Нью Йорк, Оріхово-Василівка, Привілля та Часів Яр Донецької області. Загалом, від вогню окупантів постраждало 12 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

На авдіївському, мар’їнському та шахтарському напрямках противник безуспішно намагався наступати в напрямку населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Новомихайлівка Донецької області. Численних ворожих обстрілів зазнали райони 17 населених пунктів. Зокрема, Новобахмутівка, Кам’янка, Авдіївка, Ласточкине, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар,  Велика Новосілка, Орлівка та Тоненьке Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує оборону. Інтенсивно обстрілює, зокрема, Ольгівське, Малинівку, Гуляйполе, Білогір’я, Оріхів і Чарівне Запорізької області; Времівку, Новопіль і Первомайське - Донецької, а також Дудчани, Козацьке, Благовіщенське, Дніпровське, Білозерку, Берегове, Червоний Маяк та Янтарне Херсонської області.

За добу авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:49 20.03.2023
Сили оборони завдали ударів по 12 місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали ударів по 12 місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

18:38 20.03.2023
Окупанти завдали 13 авіа- і чотирьох ракетних ударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали 13 авіа- і чотирьох ракетних ударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

18:35 20.03.2023
У Бахмуті тривають постійні позиційні бої - Генштаб ЗСУ

У Бахмуті тривають постійні позиційні бої - Генштаб ЗСУ

07:59 20.03.2023
За добу ЗСУ знищили 700 окупантів, 5 танків, 9 артсистем, 2 засоби ППО та 1 БПЛА

За добу ЗСУ знищили 700 окупантів, 5 танків, 9 артсистем, 2 засоби ППО та 1 БПЛА

07:14 20.03.2023
Окупанти на тимчасово окупованій Херсонщині погрожують арештом за відсутність російського паспорта

Окупанти на тимчасово окупованій Херсонщині погрожують арештом за відсутність російського паспорта

07:11 20.03.2023
ЗС України за добу відбили 69 атак окупантів, знищено ворожі ЗРК "Бук-М1-2" і "Тор"

ЗС України за добу відбили 69 атак окупантів, знищено ворожі ЗРК "Бук-М1-2" і "Тор"

07:08 20.03.2023
Ворог завдав 6 ракетних і 13 авіаційних ударів, а також 56 обстрілів із РСЗВ за добу

Ворог завдав 6 ракетних і 13 авіаційних ударів, а також 56 обстрілів із РСЗВ за добу

08:48 19.03.2023
Російські окупанти за добу втратили в Україні близько 710 військовослужбовців, 21 танк і 8 артсистем

Російські окупанти за добу втратили в Україні близько 710 військовослужбовців, 21 танк і 8 артсистем

07:19 19.03.2023
РФ готує посилення військ для відправки в Україну 24 березня, проте мотивація особового складу вкрай низька

РФ готує посилення військ для відправки в Україну 24 березня, проте мотивація особового складу вкрай низька

07:16 19.03.2023
ЗС України відбили 83 ворожі атаки на п’яти напрямках у Луганській і Донецькій області

ЗС України відбили 83 ворожі атаки на п’яти напрямках у Луганській і Донецькій області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили близько 960 окупантів, 15 танків

Прем'єр-міністр Японії прямує в Україну для зустрічі із Зеленським

Внаслідок вибуху в тимчасово окупованому Криму було знищено російські ракети "Калібр НК" - ГУР МО

Зеленський закликав міністрів юстиції країн Європи підтримати зусилля щодо покарання агресора

Зеленський про рішення ЄС поставити Україні 1 млн боєприпасів: Стратегічний крок, що додає впевненості в єдності та перемозі над державою-терористом

ОСТАННЄ

За добу в результаті обстрілів на Донеччині загинули дві людини, троє були поранені

За добу ЗС України знищили близько 960 окупантів, 15 танків

Профільний комітет заслухав кандидата в міністри з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна

Єрмак обговорив із радником президента США з національної безпеки ситуацію на фронті

Прем'єр-міністр Японії прямує в Україну для зустрічі із Зеленським

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8317 цивільних, 13892 поранено - ООН

У понеділок окупанти обстріляли три громади

Молдова відновила споживання російського газу

Сім млрд євро вдалося зібрати на донорській конференції для Туреччини та Сирії, постраждалих від землетрусів

21 березня: Цей день в Україні та в світі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА