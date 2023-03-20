У межах прихованої мобілізації щомісяця РФ вдається мобілізувати близько 20 тис. осіб

У межах прихованої мобілізації щомісяця РФ додатково вдається мобілізувати приблизно 20 тис. осіб, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Цей процес (мобілізації - ІФУ) триває. І в рамках прихованої мобілізації щомісяця рашистам вдається близько 20 тис. осіб мобілізувати. Додатково. Також готуються нові мобілізаційні заходи", - сказав він в ефірі національного телемарафону в понеділок.

За словами Юсова, "усі цифри відомі й вивчаються".

Водночас у розвідці наголосили, що лише мобілізувати людей недостатньо, їх потрібно ще навчити, а тренувальної бази в РФ мало, тому використовується Білорусь і білоруські полігони.