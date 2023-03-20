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20:56 20.03.2023

Боррель: Ордер МКС на арешт ставить Путіна в абсолютно іншу позицію щодо міжнародної спільноти

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Боррель: Ордер МКС на арешт ставить Путіна в абсолютно іншу позицію щодо міжнародної спільноти

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель стверджує, що ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, ставить останнього в зовсім іншу позицію щодо міжнародного співтовариства.

Так він у понеділок у Брюсселі на пресконференції після завершення спільного засідання міністрів закордонних справ та оборони країн-членів ЄС прокоментував реакцію на це рішення МКС у РФ.

"Хтось каже, що МКС - це інституція, яка не здатна реалізувати свої ордери, й оскільки Росія не підписала міжнародну угоду, якою було створено МКС, то їм все одно. Але їм не все одно. Тому що з цим ордером президент Путін, якщо він поїде до будь-якої з цих майже 130 країн, які підписали цю конвенцію, він має бути негайно заарештований. Це ставить президента Путіна в абсолютно іншу позицію щодо міжнародної спільноти", - сказав Боррель.

Високий представник, назвавши це рішення важливим, знову констатував, що "притягнути Росію до відповідальності за звірства, які вона чинить в Україні", є "колективним пріоритетом". "Ми продовжуватимемо працювати, щоб встановити тих, хто причетний до депортації дітей, із метою вжиття подальших обмежувальних заходів", - запевнив Боррель.

 

Теги: #мкс #ордер #єс #путін #боррель

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