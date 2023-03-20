Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів Рютте посилення обороноздатності та формулу миру

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, сторони обговорили посилення обороноздатності України та реалізацію української формули миру.

"Провів, як завжди, змістовну дружню розмову з прем'єр-міністром Нідерландів, що матиме подальший розвиток у посиленні обороноздатності України! Обговорили практичну реалізацію української формули миру, інші важливі міжнародні заходи. Було окремо відзначено прогрес в українських трансформаціях", - написав Зеленський у твіттері в понеділок.