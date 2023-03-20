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19:05 20.03.2023

СБУ та БЕБ у понеділок продовжили обшуки на підприємствах РГК

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СБУ та БЕБ у понеділок продовжили обшуки на підприємствах РГК

Бюро економічної безпеки (БЕБ) і Служба безпеки України (СБУ) в понеділок продовжили обшуки на підприємствах РГК, повідомила пресслужба групи.

За її даними, причиною для обшуків стала кримінальна справа, порушена СБУ щодо закупівель природного газу для технологічних потреб у період із 2016-го до 2022 р.

"Слідчі заходи здійснюються з метою отримання незаконного доступу до інтелектуальної власності, програмних продуктів і рішень у галузі енергоефективності, метрології та газорозподілу, які були створені РГК", - ідеться в заяві.

Група закликала владу до діалогу "в цивілізований спосіб для вирішення проблем, які не один рік накопичувалися в газорозподільній галузі".

"Ці проблеми можна вирішити тільки спільними зусиллями та професійними командами, які продемонстрували свій рівень знань, умінь, досвіду та патріотизм, з перших днів війни міцно утримуючи працездатність газорозподільних систем і відновлюючи їх після деокупації українських територій", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, СБУ та БЕБ 17 березня 2023 року провели масштабні обшуки в деяких міськ- та облгазах, заявивши про викриття та ліквідацію масштабної схеми привласнення природного газу НАК "Нафтогаз України" з газотранспортної системи.

За даними СБУ, до організації махінації причетний топменеджмент 16 регіональних газових підприємств у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях.

Для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності триває досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів).

Наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд передав в управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

У травні 2022 року Кабінет Міністрів України передав в управління підприємству групи "Нафтогаз" - "Чорноморнафтогаз" - раніше заарештовані активи операторів газорозподільних систем (ГРС, облгази), зокрема пакети акцій "Харківгазу" і "Дніпрогазу". В лютому 2023 року КМУ погодив пропозицію АРМА щодо передання в управління "Чорноморнафтогазу" ще низки заарештованих активів, але не оприлюднив їхнього переліку.

"Нафтогаз України" 2 вересня 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газомережі"), основним видом діяльності якого зазначено розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.

 

Теги: #сбу #обшуки #ргк

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