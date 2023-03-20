У Бахмуті тривають постійні позиційні бої - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти не полишають спроб захопити місто Бахмут Донецької області, там тривають постійні позиційні бої, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Водночас українські захисники в понеділок відбили атаки противника в районах Богданівки та Іванівського на бахмутському напрямку, йдеться в повідомленні.

"На куп'янському та лиманському напрямках... ворог вів безуспішні наступальні дії в напрямку Новоселівського... На авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Бердичі, Авдіївка та Сєверне", - ідеться у зведенні.

За даними Генштабу, на запорізькому та херсонському напрямках противник веде оборону. На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.