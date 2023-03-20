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17:25 20.03.2023

Боррель: Країни ЄС схвалили пропозицію надати Україні 1 млн боєприпасів

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Боррель: Країни ЄС схвалили пропозицію надати Україні 1 млн боєприпасів

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що країни - члени Європейського Союзу підтримали його пропозицію поставити протягом наступних 12 місяців Україні 1 млн артилерійських боєприпасів.

"Історичне рішення. Дотримуючись моєї пропозиції, держави-члени погодилися поставити 1 мільйон артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців. Ми маємо три підходи: 1) 1 млрд євро для негайної доставки, 2) 1 млрд євро - на спільні закупівлі, 3) комісія з нарощування виробничих потужностей", - написав Боррель у понеділок у твіттері.

Як відомо, у Брюсселі відбувається спільне засідання міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн - членів ЄС, де обговорювали пропозиції Борреля, спрямовані на прискорення постачання Україні боєприпасів калібру 155 мм.

 

Теги: #єс #боєприпаси #боррель

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