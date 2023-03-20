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15:56 20.03.2023

Зеленський не планує зустрічі з делегацією УПЦ (МП) - ЗМІ

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Зеленський не планує зустрічі з делегацією УПЦ (МП) - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський не планує зустрічі з делегацією синоду Української православної церкви (Московського патріархату) (УПЦ (МП)), з представниками цієї церкви зустрілися співробітники Офісу президента, повідомила "Українська правда" з посиланням на прессекретаря президента Сергія Никифорова.

"У президента України на сьогодні не запланована зустріч із представниками УПЦ (МП)", - наводить слова Никифорова сайт "Українська правда" в понеділок.

За словами прессекретаря президента, з делегацією священнослужителів зустрілися співробітники профільних департаментів Офісу президента, щоб отримати звернення, зареєструвати його і передати для подальшого розгляду. Однак, як повідомив Никифоров, станом на цей час представники УПЦ (МП) відмовилися передати своє звернення.

Раніше цього дня повідомлялося, що члени синоду Української православної церкви (Московського патріархату) на чолі з митрополитом Онуфрієм прибули до Офісу президента "з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ (МП)".

 

Теги: #упц_мп #зеленський

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