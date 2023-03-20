Путін: РФ поставить Африці зерно безкоштовно, якщо вирішить не продовжувати "зернову угоду"

Росія буде готова безоплатно поставити зерно до країн Африки, які цього потребують, в обсязі, що дорівнює попереднім постачанням у рамках "зернової угоди" до цих держав, у разі, якщо в Москві вирішать не продовжувати саму угоду через 60 днів, заявив президент РФ Володимир Путін.

"Якщо ми все-таки ухвалимо рішення не продовжувати цю угоду через 60 діб, то ми готові весь той обсяг, який був спрямований за попередній час в особливо нужденні країни Африки, поставити з Росії до цих країн безкоштовно", - сказав Путін, виступаючи на парламентській конференції "Росія-Африка".